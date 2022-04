Brendan Fraser: un hotel soddisfa una richiesta molto speciale di un fan dell'attore

Un hotel in Arizona ha finalmente soddisfatto una richiesta molto speciale di un fan di Brendan Fraser, realizzando finalmente il suo peculiare 'sogno di una vita'.

Un fan di Brendan Fraser, secondo un post condiviso su Instagram dalla pagina chiamata Nowthatsthestuff, ha fatto una richiesta ben precisa allo staff di ogni hotel che ha prenotato nel corso degli anni e, finalmente, il suo deriderio è stato esaudito.

Il fan ha chiesto al personale della struttura in cui avrebbe pernottato che una foto di Fraser nei panni del personaggio di Rick O'Connell de La mummia, venisse stampata e posizionata nella stanza. Un hotel della catena Hilton DoubleTree in Arizona ha finalmente esaudito la sua richiesta e l'immagine postata su IG è semplicemente esilarante.

La foto originale è stata postata dallo stesso fan sulla propria pagina Twitter e, dopo che il post è diventato virale sui social media, il profilo ufficiale della catena di hotel ha risposto in modo semplicemente delizioso: "Siamo davvero felici che il nostro team ti abbia aiutato a realizzare il tuo sogno".

Brendan Fraser è un attore statunitense-canadese divenuto noto al grande pubblico principalmente per aver interpretato il ruolo di Rick O'Connell, protagonista dei tre film colossal La mummia (1999), La mummia - il ritorno (2001) e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone (2008) e anche per la parte interpretata in George Re della Giungla? del 1997.