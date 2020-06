Brave New World: il trailer della serie con Demi Moore e Alden Ehrenreich

Brave New World debutterà su Peacock il 15 luglio e il trailer regala molte sequenze in anteprima dell'adattamento televisivo del famoso romanzo.

Nel video si vede la società utopica in cui vivono i protagonisti e come l'apparente perfezione che esiste nel mondo venga intaccata da un arrivo inaspettato che fa emergere dubbi, problemi e pericoli in grado di stravolgere la vita dei protagonisti.

Il romanzo scritto da Aldous Huxley e intitolato Brave New World è ambientato in una società che ha raggiunto pace e stabilità proibendo monogamia, privacy, soldi, famiglia e storia. A intaccare questo equilibrio apparentemente perfetto sarà il personaggio affidato a Alden Ehrenreich, John the Savage, che incontra la coppia composta da Lenina Crowe (Jessica Brown Findlay) e Bernard Max (Harry Lloyd). Lo "scontro" tra i due mondi darà vita a una violenza rivoluzione.

Nel cast dello show ci saranno anche Demi Moore, che ha un ruolo ricorrente, e Joseph Morgan.

Il debutto di Brave New World è previsto sulla piattaforma di streaming Peacock il 15 luglio 2020.