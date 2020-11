Brave New World: Starzplay svela la data di uscita della serie con Demi Moore

Starzplay ha annunciato la data di uscita della serie tv Brave New World, con Demi Moore e Alden Ehrenreich, in Francia e in Italia.

Starzplay, il servizio di streaming premium internazionale di Starz, ha svelato la data di uscita in Francia e Italia la futuristica serie drammatica di fantascienza Brave New World. I nuovi episodi della serie, basata sul romanzo rivoluzionario di Aldous Huxley, andranno in onda settimanalmente a partire da domenica 20 dicembre.

Brave New World narra di una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della Storia stessa. La serie è stata girata in studio nel Galles del Sud e in alcune location intorno a Londra.

Bernard Marx (Harry Lloyd) e Lenina Crowne (Jessica Brown-Findlay), cittadini di New London, vivono da sempre in un rigido ordine sociale. Curiosi di esplorare la vita oltre le restrizioni della loro società, i due New Worlders si imbarcano in una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una violenta e straziante ribellione. Bernard e Lenina vengono salvati da John il Selvaggio (Alden Ehrenreich), che fugge con loro a New London. L'arrivo di John nel Nuovo Mondo minaccia di interromperne l'utopica armonia, e lascia Bernard e Lenina ad affrontarne le conseguenze.

Nel cast compaiono: Alden Ehrenreich, Jessica Brown Findlay, Harry Lloyd, Nina Sosanya, Joseph Morgan, Kylie Bunbury, Sen Mitsuji, Hannah John-Kamen, Demi Moore.

Brave New World è prodotto da UCP, una divisione di Universal Studio Group, in associazione con Amblin Television. David Wiener è il produttore esecutivo e showrunner; Darryl Frank e Justin Falvey , co-presidenti di Amblin Television, sono anche produttori esecutivi; Owen Harris ha diretto i primi due episodi, Grant Morrison (Happy!) è anche lui produttore esecutivo; Brian Taylor è il produttore esecutivo dell'episodio pilota.