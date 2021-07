Brand New Cherry Flavor: la data di uscita nel teaser della serie soprannaturale Netflix

Il teaser della miniserie Netflix Brand New Cherry Flavor ci immerge in una vischiosa atmosfera horror mentre svela la data di uscita dello show.

Netflix ha svelato la data di uscita della miniserie horror Brand New Cherry Flavor, in arrivo sulla piattaforma streaming il 13 agosto, con un teaser.

Brand New Cherry Flavor è basata sul romanzo omonimo di Todd Grimson del 1996 e racconta la storia di una regista che si trasferisce a Hollywood nei primi anni '90. Qui sprofonda in un turbine allucinatorio di sesso, magia, e vendetta.

Come svela Netflix, "Lisa N. Nova (Rosa Salazar) arriva a Los Angeles per dirigere il suo primo film. Ma quando si fida della persona sbagliata e viene pugnalata alle spalle, tutto va storto e un progetto da sogno si trasforma in un incubo. Questo particolare incubo ha zombi, sicari, gattini soprannaturali e un misterioso tatuatore a cui piace lanciare maledizioni alle persone. E Lisa dovrà scoprire alcuni segreti del suo passato per uscirne viva".

Nel cast della miniserie, composta da 8 episodi da un'ora, anche Eric Lange, Catherine Keener, Manny Jacinto e Jeff Ward.