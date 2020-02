Brahms: The Boy 2, un nuovo trailer del film horror con Katie Holmes

Brahms: The Boy 2 è il nuovo film horror con Katie Holmes di cui è stato condiviso il final trailer, in vista della distribuzione nelle sale americane.

Nel video si assiste all'arrivo della nuova famiglia nella casa al centro della trama del primo capitolo della storia e al ritrovamento della bambola che porta ad alcuni eventi inquietanti, come dimostra anche il concitato montaggio di alcuni dei momenti più terrificanti del sequel in arrivo nei cinema il 21 febbraio.

Film horror in uscita: i più attesi del 2020

Il lungometraggio The Boy 2 ha come protagonista l'attrice Katie Holmes e racconterà la storia di una giovane famiglia che non sa nulla della terrificante storia della proprietà dove si trasferiscono e il cui giovane figlio stringe un'inquietante nuova amicizia con una bambola, molto realistica, che chiama Brahms.

Brahms: The Boy II è stato diretto da William Brent Bell, mentre la sceneggiatura è firmata da Stacey Menear.

The Boy era arrivato nelle sale nel 2016 e aveva incassato 64 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 10. La protagonista era Lauren Cohan nella parte di una ragazza americana che accettava un lavoro come tata e scopre che deve occuparsi di una bambola e seguire una lunga serie di regole. La coppia che l'ha assunta tratta l'oggetto come se fosse il figlio, morto 20 anni prima, ma Greta scopre ben presto un terribile segreto.