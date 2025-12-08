Bradley Cooper sta scrivendo il suo prossimo film: "Ci sto pensando da quando ho girato Maestro"

L'artista ha rivelato che è al lavoro su un nuovo progetto, di cui non ha voluto rivelare i dettagli, e del suo rapporto con la paura.

Bradley Cooper ha rivelato che sta scrivendo un nuovo progetto e che l'idea è emersa durante il lavoro compiuto su Maestro, film di cui era anche protagonista.

La star del cinema ha condiviso qualche dettaglio dei suoi progetti futuri durante l'evento BAFTA Life in Pictures che si è svolto venerdì a Londra.

Un nuovo progetto per l'attore

Parlando al pubblico presente in sala, Bradley Cooper ha spiegato: "C'è qualcosa in me che sta ardendo fin dai tempi di Maestro e lo sto scrivendo ora, vedremo. Parliamo di terrorizzato, lo sono così tanto, molto più che terrificante".

Maestro: Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein

L'attore e regista ha infatti spiegato che la paura è uno dei fattori che lo motiva molto durante il suo lavoro. Bradley ha sottolineato: "Mi terrorizzo all'inizio di un progetto, sono davvero terrorizzato. Quella è la cosa più spaventosa".

Cooper ha quindi aggiunto: "Più lavoro, meno sono spaventato e l'entusiasmo inizia a superare sempre di più la paura. Quando arriva il momento di arrivare sul set, sono così entusiasta che è quello il motore propulsivo invece che la paura".

L'artista non ha tuttavia negato che la paura lo accompagna sempre: "Sul palco sono decisamente spaventato. Proprio nel momento prima di andare in scena, ma mi spavento per cose strane. Ad esempio cosa accadrebbe se emetto flatulenze o se mi viene il singhiozzo. Cosa accadrebbe se avessi il singhiozzo mentre recito in The Elephant Man".

Il recente progetto come regista

Cooper ha recentemente diretto È l'Ultima Battuta?, che racconta la storia di Alex e Tess, personaggi interpretati da Will Arnett e Laura Dern, che hanno divorziato in modo amichevole, ponendo fine al proprio matrimonio. Inizia così per entrambi una fase imbarazzante della vita in cui cercano di capire come vivere separatamente mentre crescono due figli e mantengono un rapporto amichevole. Alex scopre un nuovo hobby che gli permette di riflettere sulla sua identità e sulle dinamiche del suo rapporto con Tess.

Arnett ha co-scritto la sceneggiatura del film insieme a Cooper e Mark Chappell.