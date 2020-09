Bradley Cooper: "Sono chiuso in casa con mia madre per proteggerla dal Coronavirus"

Bradley Cooper ha ammesso di essere chiuso in casa dall'inizio della pandemia di Coronavirus con sua madre e la figlia Lea per evitare che il virus possa colpire la sua famiglia.

La star di Hollywood Bradley Cooper ha raccontato dei suoi mesi di lockdown, rivelando che è rimasto per mesi chiuso in casa a New York per proteggere la madre, quasi ottantenne, dal Coronavirus.

Bradley Cooper

Coscienziosamente, Bradley Cooper ha deciso di cautelare sé stesso e la mamma, Gloria Campano, che soffre di una malattia che la mette molto a rischio, come ha rivelato in una nuova intervista per Interview Magazine: "Sono con mia figlia, mia madre e i miei due cani, non siamo usciti di casa. Mia madre ha una sacca da colostomia, quindi non ho potuto far venire nessuno a casa in quel periodo, se lei prendeva il Covid era finita".

L'attore, oltre a occuparsi della mamma, ha dovuto fare da padre full time per la sua piccola Lea, avuta con con l'ex Irina Shayk nel marzo 2017, facendole anche da insegnante e cercando di intrattenerla in qualsiasi modo possibile: "La nostra casa è in città, ma per fortuna abbiamo un piccolo cortile interno così potevamo uscire un po' all'aria aperta. Ho aperto una specie di scuola materna individuale: la mattina le davo lezioni di nuoto nella vasca da bagno".

Alcune fonti dicono che a fine maggio è stata avvistata Irina Shayk proprio nella casa newyorkese di Bradley Cooper. La modella avrebbe raggiunto la sua famiglia per passare un po' di tempo con la piccola Lea.