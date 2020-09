Bradley Cooper: "I premi cinematografici non hanno senso"

Dopo A Star is Born, film che lo ha visto impegnato come sceneggiatore, attore, regista e produttore, Bradley Cooper si è tolto un sassolino dalla scarpa ed ha spiegato perché, secondo lui, i premi cinematografici non hanno senso.

Nonostante sia uno degli attori più apprezzati dal pubblico a livello internazionale, Bradley Cooper non è mai riuscito a portarsi a casa un Oscar. Con A Star Is Born ci ha provato anche in qualità di regista ma in quel caso non ha ricevuto neanche la candidatura, ottenendo invece quella come miglior film, miglior sceneggiatura originale e miglior attore protagonista.

A Star Is Born

Nelle scorse ore, durante un'intervista rilasciata a Anthony Ramos per Interview Magazine, Cooper ha voluto sottolineare quanto per lui la stagione dei premi cinematografici sia quasi una "distrazione" per gli addetti ai lavori e che, in un certo senso, alcuni riconoscimenti siano "privi di significato".

"La stagione dei premi rappresenta un vero banco di prova. Nasce proprio per alimentare un determinato tipo di mentalità: si lavora per quello ma è una cosa completamente priva di creatività artistica".

Leggendo queste parole, alcuni potrebbero pensare alla classica volpe che non riesce ad arrivare all'uva e allora dice che è acerba ma Bradley Cooper ci tiene a sottolineare che, secondo lui, recitazione e regia riguardano più la passione, piuttosto che i riconoscimenti.

"Non è questo il motivo per cui sacrifichi tutto per creare arte, eppure passi così tanto tempo a fare parte di questo sistema, sempre se, tra virgolette, sei 'abbastanza fortunato da farne parte'" ha dichiarato l'attore di Limitless, aggiungendo "In definitiva, è una cosa fantastica perché ti fa davvero confrontare con l'ego, la vanità ed anche l'insicurezza, è molto interessante ma assolutamente priva di significato".

Lo scorso anno, ospite da Oprah Winfrey, Bradley Cooper ha ammesso di essersi sentito in imbarazzo quando non ha ricevuto neanche la candidatura all'Oscar come miglior regista per A Star is Born.

"La verità è che, anche se avessi ricevuto la nomination, questa non mi avrebbe dato la minima idea della riuscita o della qualità del mio lavoro", ha aggiunto. "Questo è il trucco, semplicemente creare qualcosa in cui credi e per il quale lavori duro".

In definitiva, quanto dichiarato da Bradley Cooper sembra molto simile a ciò che diceva Katharine Hepburn in risposta a chi le chiedeva come mai, proprio lei che ancora oggi detiene il record di Oscar vinti come miglior attrice protagonista, non si fosse mai presentata a ritirare questi importanti riconoscimenti: "Per quanto mi riguarda, i premi non sono nulla. Il mio premio è il lavoro".

Ricordiamo che, nel corso della sua carriera, Cooper è stato candidato come miglior attore protagonista (Il lato positivo, American Sniper e A Star is Born), come non protagonista (American Hustle), per il miglior film (American Sniper, A Star is Born e Joker) ed per la miglior sceneggiatura originale (A Star is Born).