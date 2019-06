Bradley Cooper e Irina Shayk: la coppia è in crisi e pronta a lasciarsi?

Bradley Cooper e Irina Shayk, secondo le fonti di Page Six, sarebbero in crisi.

L'attore e la modella, insieme dal 2015 e dal 2017 genitori della piccola Lea De Seine, starebbero vivendo un periodo difficile della loro storia d'amore.

Le indiscrezioni condivise online sostengono che Bradley Cooper e Irina Shayk siano in difficoltà da alcuni mesi e a ottobre aveva pubblicato la notizia che la coppia fosse infelice, situazione che stava spingendo la top model a considerare una possibile separazione.

Page Six ha ora dato spazio a nuove dichiarazioni in cui si sostiene: "Continuano a provare a trovare una soluzione e convivere per il bene della loro figlia. La situazione non è però positiva. Nessuno dei due è felice e il loro rapporto è appeso a un filo".

Nel mese di febbraio i fan hanno invaso i social media con le loro speranze che il feeling creato da Cooper e Lady Gaga sul set di A Star Is Born si fosse trasformato in realtà, nonostante fosse stato ribadito che anche l'emozionante duetto andato in scena sul palco degli Oscar è stato pianificato e studiato in ogni minimo dettaglio.

La cantante aveva poi bloccato i gossip sostenendo: "Le persone hanno visto dell'amore e indovinate un po? Si tratta di ciò che volevate vedere".

Irina e Bradley, durante la cerimonia dei premi consegnati dall'Academy erano poi apparsi particolarmente sereni e sorridenti.

La modella, a maggio, è però apparsa da sola al Met Gala. La situazione non è comunque particolarmente strana, considerando che la coppia fin dall'inizio ha deciso di mantenere privata: "Si tratta di qualcosa che riguarda me e la mia famiglia, e ne sono felice".

Non resta quindi che attendere per scoprire se ci sia qualcosa di fondato nelle ultime notizie apparse online.

