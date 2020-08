Bradley Cooper protagonista del nuovo film di Paul Thomas Anderson?

Bradley Cooper potrebbe essere uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Paul Thomas Anderson: l'attore è infatti impegnato nelle trattative con la produzione.

Il progetto sarà prodotto da Focus Features e MGM in collaborazione con Ghoulardi Film Company, la casa di produzione del regista.

Il nuovo lungometraggio di Paul Thomas Anderson dovrebbe raccontare la storia di uno studente del liceo che da bambino era stato una star del cinema. Altre storie si intrecciano con la sua e gli eventi si svolgeranno nell'area della San Fernando Valley, come accaduto in precedenza con Boogie Nights, Magnolia e Ubriaco d'amore.

Bradley Cooper sarebbe stato preso in considerazione per uno dei ruoli principali, di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Il film, ancora privo di un titolo ufficiale, ha già ricevuto 2.5 milioni di dollari da parte del tax credit della California. Nelle prossime settimane dovrebbero essere condivisi nuovi dettagli riguardanti il cast dell'atteso lungometraggio.