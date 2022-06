Bradley Cooper e le 7 nomination agli Oscar: "Un famoso regista mi ha preso in giro"

Nel corso della sua partecipazione al podcast SmartLess, Bradley Cooper ha raccontato di essere stato preso in giro da un famoso regista, che ha criticato le sue 7 nomination ai Premi Oscar.

Come riportato da Variety, lo sconveniente avvenimento sarebbe accaduto durante un party nel corso della stagione dei premi con protagonista A Star is Born. Il dramma musicale ha fatto salire il bottino di nomination agli Oscar di Bradley Cooper da quattro (tre nomination come attore e una come produttore di American Sniper) a sette (attore, sceneggiatura originale e miglior film per A Star Is Born).

In occasione di una festa per la stagione dei premi, Cooper ha incontrato un famoso regista che ha ironizzato sulle sette nomination agli Oscar conquistate nel corso della sua carriera. L'attore è stato raggiunto al party da un'amica, una famosa attrice, che, nel corso della sua carriera, ha ottenuto tre nomination agli Oscar. Il regista ha detto a Cooper: "In che mondo viviamo se tu hai sette nomination e lei solo tre?".

"Mi sono detto: 'Fratello, perché sei così stronzo?'". Cooper ha detto ai conduttori del podcast SmartLess: "Non lo dimenticherei mai, cazzo. Vada a farsi fottere".

Successivamente, Cooper avrebbe poi aggiunto altre due nomination agli Oscar, portando il suo bottino totale di carriera a nove. L'attore, infatti, ha co-prodotto Joker e Nightmare Alley, entrambi entrati nella corsa al miglior film. Sfortunatamente per l'interprete, non è la prima volta che si vede fare commenti del genere. Anche all'epoca de Il lato positivo, infatti, una storica attrice criticò la sua nomination.

Cooper ha raccontato: "L'ho incontrata e lei mi ha detto: 'Ho visto il tuo film. Ti meriti la nomination'. Poi, 10 o 20 minuti dopo - non sto scherzando - l'ho incrociata mentre andava in bagno e lei diceva tra sé e sé: 'Sì, la nomination...'. Riesci a immaginare di dire una cosa del genere a qualcuno? Devi essere fuori di testa per farlo".

Al momento, Bradley Cooper è impegnato nelle riprese di Maestro, il suo nuovo film che, sicuramente, gli varrà ulteriori candidature ai Premi Oscar.

A proposito di questo progetto, il regista e attore ha dichiarato: "Ecco il film; un film sul matrimonio, un film sulla famiglia. Tutto qui. Perché è nucleare? Perché c'è questa cazzo di musica. La musica è nucleare. Avevo un'arma segreta in A Star is Born. Era Lady Gaga. L'arma segreta che ho in questo film sono i fottuti Leonard Bernstein e Gustav Mahler. La musica!".

L'uscita di Maestro non è prevista prima del 2023.