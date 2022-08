Brad Pitt torna a parlare del pensionamento: "Non sono mai stato un tipo da piano quinquennale"

Brad Pitt è sembrato sorpreso, come lo sarebbe stato chiunque altro, quando gli è stato chiesto di parlare del suo imminente pensionamento durante la premiere di Bullet Train: la star ha avuto una reazione divertente e molto viscerale alla domanda, che è arrivata in seguito ad una recente intervista a GQ.

Sul tappeto rosso Pitt ha riso e si è girato dall'altra parte allontanandosi dall'intervistatore, come se fosse in preda all'imbarazzo, prima di affermare: "No, voglio dire... devo davvero lavorare sul modo in cui formulo le frasi. Durante quell'intervista stavo solo dicendo: 'Ho superato la mezza età e voglio spendere i miei ultimi anni secondo i miei termini.'"

"Non sono mai stato un tipo da programma quinquennale. Ho sempre gestito la mia carriera diversamente: scelgo che cosa fare volta per volta. Opero ancora in quel modo", ha concluso l'attore hollywoodiano. Durante la famigerata intervista per la copertina del numero di agosto di GQ, la star aveva fatto notizia discutendo a proposito di quello che aveva definito come "l'ultimo semestre o trimestre" della sua carriera.

In Bullet Train, Brad Pitt interpreta Ladybug, "un killer che sta valutando il suo posto nel mondo" come ha rivelato David Leitch a Empire. "Sta attraversando una crisi esistenziale poiché tutte queste cose orribili stanno accadendo intorno a lui. Questo rende il personaggio molto vicino al nostro presente".