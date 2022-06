Brad Pitt: "Soffro di prosopagnosia, non ricordo i volti delle persone"

Brad Pitt si è recentemente aperto a proposito della depressione di cui ha sofferto in passato e delle sofferenze che gli causa la prosopagnosia, un deficit percettivo del sistema nervoso centrale che impedisce ai soggetti che ne vengono colpiti di riconoscere i volti delle persone.

Brad Pitt in una scena di Seven (Se7en)

Parlando con GQ a proposito della sua condizione e dell'impatto che ha avuto sulla sua fiducia in se stesso, in particolare quando si tratta di situazioni sociali, Pitt ha rivelato che fatica a ricordare le facce delle persone e a riconoscere i loro volti, il che ha innescato in lui la paura che la gente pensi che sia: 'distratto, inaccessibile o addirittura egocentrico.'

Sebbene non gli sia mai stata ufficialmente diagnosticata, l'attore è abbastanza sicuro esserne affetto: "Non mi crede mai nessuno quando lo dico ma è la verità, non ricordo i volti delle persone. La gente pensa che io sia vanitoso. Non è così, soffro di prosopagnosia".

Brad Pitt in una scena di Spy Game

Brad Pitt ha anche rivelato che è solito chiedere ai suoi interlocutori di dirgli dove si sono incontrati in precedenza: "La mia non è presunzione. Purtroppo non riesco proprio a ricordare i volti delle persone, anche di quelle che mi sono più care. Posso riconoscere le diverse parti del viso, ma non identificare a quale persona appartengono. Non è sempre facile, soprattutto per il tipo di lavoro che svolgo. È un grande handicap e tutto ciò mi sta allontanando da molte persone, anche nell'ambito lavorativo".