Brad Pitt, scoprite una vecchia (e bizzarra) ossessione dell'attore

Se credevate che le star non andassero in fissa per qualcosa come ogni comune mortale, provate a chiedere a Brad Pitt, che qualche anno fa era ossessionato dall'idea di trovare dei tesori nascosti nella sua proprietà in Francia.

Proprio così: Angelina Jolie sarà stata anche l'interprete di Lara Croft al cinema, andando a caccia di tesori perduti sul grande schermo, ma fu l'ex-marito Brad Pitt a essere preso dalla voglia di esplorare la proprietà di Chateau Miraval, in Provenza, alla ricerca dell'oro.

Oro che un uomo presumibilmente del posto aveva assicurato fosse seppellito proprio sul terreno dove si ergevano la villa e il vigneto di Pitt e Jolie, ha raccontato l'attore ai microfoni di GQ, come si legge anche su In IndieWire.

"Ne divenni ossessionato" ha ricordato Pitt "Per un anno fu quasi l'unica cosa a cui riuscivo a pensare. Era l'entusiasmo all'idea [dell'avventura]".

"Forse aveva qualcosa a che fare con la mia località d'origine. Sono cresciuto dalle parti dell'Altopiano d'Ozark, e lì si sentivano sempre storie su tesori nascosti e ori sepolti chissà dove" ha poi elaborato l'attore Premio Oscar. Peccato, però, che per quanto entusiasmante per via della caccia, questo nello specifico si rivelò soltanto un tentativo di truffa di qualcuno che "cercava soldi per la sua compagnia di strumenti di rilevamento, dei radar o robe così... Era alla ricerca di opportunità d'investimento".