Brad Pitt indossa una gonna sul red carpet di Bullet Train: "Così sento il fresco" (FOTO)

Brad Pitt ha indossato una gonna durante la premiere del suo nuovo film intitolato Bullet Train e, a quanto pare, questa peculiare scelta di stile è dovuta alle temperature torride che hanno recentemente colpito il nostro continente. La star ha sfilato sul tappeto rosso con una gonna di lino marrone con orli grezzi che lasciava intravedere i suoi tatuaggi sul polpaccio.

Pitt ha abbinato la gonna, che forse era più simile a un kilt, ad una camicia sbottonata e ha completato il look con un paio di stivali da motociclista neri. La scelta di questo particolare outfit sembra anche essere in linea con la sua recente esplorazione di look più sperimentali, come si è visto nel suo ultimo servizio di copertina di GQ.

Questo look, inoltre, arriva oltre 20 anni dopo la sua famosa cover di Rolling Stone dove aveva posato in abiti femminili per la macchina fotografica di Mark Seliger. Alla domanda di una giornalista relativa alla sua scelta di stile l'attore ha risposto dicendo che l'ha fatto semplicemente "per sentire il fresco".

Il nuovo film di Brad Pitt è basato sul libro giapponese "Maria Beetle" e narra la storia di cinque assassini che viaggiano sul treno più veloce al mondo, da qui il titolo: Bullet Train. Nell'attesissima pellicola, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 25 agosto, recitano anche Sandra Bullock, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Joey King, Logan Lerman e Zazie Beetz.