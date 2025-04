Brad Pitt possibile protagonista di The Riders, il prossimo film del regista di Conclave

Il regista Edward Berger dovrebbe tornare sul set in occasione del film The Riders e il protagonista potrebbe essere l'attore Brad Pitt.

Brad Pitt potrebbe essere il protagonista del prossimo film diretto da Edward Berger, recentemente regista di Conclave. Il progetto si intitola The Riders e sarà tratto dal romanzo scritto da Tim Winton.

Che cosa racconterà The Riders

Il film sarà scritto da David Kajganich e A24 si occuperà dei finanziamenti e della sua realizzazione.

Al centro della trama di The Riders ci sarà Fred Scully, il personaggio che dovrebbe essere interpretato da Brad Pitt, che, dopo aver viaggiato attraverso l'Europa per due anni, si ritrova in Irlanda con sua moglie Jennifer e la figlia.

Wolfs - Lupi solitari: Brad Pitt in un'immagine

La coppia decide di comprare una vecchia fattoria che si trova accanto a un castello. Scully trascorre alcune settimane da solo restaurando l'edificio, mentre la moglie torna in Australia per risolvere delle questioni rimaste in sospeso. Quando Scully arriva allo Shannon Airport per recuperare Jennifer e la figlia Billie è però solo la bambina ad apparire. La moglie non ha lasciato alcun biglietto, spiegazione o dettaglio, mentre lo shock ha lasciato Billie incapace di parlare.

Per ora non sono stati svelati ulteriori nomi dei possibili interpreti del lungometraggio.

Chi realizzerà il film

Nel team della produzione ci saranno Ridley Scott tramite la sua Scott Free, Michael Pruss, Edward Berger, Kajganich, Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner di Plan B Entertainment.

Scott Free ha sviluppato il progetto a lungo: Kajganich aveva infatti proposto un adattamento del romanzo già nel 1994.

Le riprese di The Riders inizieranno all'inizio del 2026 in varie località europee. Brad, nei prossimi mesi, dovrebbe essere impegnato sul set di The Continuining Adventures of Cliff Booth, il progetto targato Netflix che verrà diretto da David Fincher, da una sceneggiatura firmata da Quentin Tarantino.