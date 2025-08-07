Brad Pitt piange la mamma Jane, morta a 84 anni: "Non so come potremo andare avanti senza di lei"

Lutto nella famiglia di Brad Pitt. Come riporta People, la madre dell'attore e produttore, Jane Pitt, che spesso accompagnava il figlio anche ad eventi pubblici e sui red carpet, è scomparsa all'età di 84 anni.

Ex consulente scolastica, Jane Etta Hillhouse crebbe Brad insieme agli altri due figli Doug e Julie a Springfield, in Missouri. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore.

Il ricordo della madre di Brad Pitt

Al momento, Brad Pitt non ha pubblicato note ufficiali in ricordo della madre ma la nipote di Jane, Sydney, figlia di Doug, ha reso omaggio alla nonna con un messaggio pubblicato su Instagram.

"La mia dolce nonna" ha scritto Sydney "Non eravamo pronti a lasciarti andare ma sapere che ora sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere di nuovo rende tutto un po' più facile. Riusciva a stare dietro a tutti e 14 noi nipoti senza perdere un colpo. Non c'erano limiti all'amore che dava, e chiunque l'abbia incontrata lo ha sentito. Non so come andare avanti senza di lei. Siamo stati davvero fortunati ad averla durante la nostra crescita, e so che vive in ognuno di noi".

Brad Pitt con Damson Idris in una scena di F1

A giugno, nel corso del tour promozionale di F1, Brad Pitt salutò la madre dallo studio di Today con Savannah Guthrie: "Devo salutare mia madre perché ti guarda ogni mattina. A Jane Pitt. Ti voglio bene, mamma" disse l'attore, con un cenno e un bacio in favore di camera.

La famiglia di Brad Pitt e l'impegno filantropico

Nonostante Jane e William, ex proprietario di una ditta di autotrasporti, siano rimasti spesso nell'ombra, occasionalmente hanno accompagnato il figlio sui red carpet di tutto il mondo, Oscar compreso, tra cui la première di Unbroken, insieme all'allora moglie di Pitt, Angelina Jolie e ai figli della coppia Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Vivienne e Knox.

La famiglia di Brad Pitt è famosa anche per il suo impegno nel sociale. Nel 2009, Pitt e i suoi fratelli donarono 1 milione di dollari ad un ospedale del Missouri, aprendo una nuova ala intitolata alla madre, il Jane Pitt Pediatric Cancer Center, dove furono assunti i primi oncologi ed ematologi pediatrici della regione sud-occidentale del Miss_ouri: "Sono molto orgogliosa di tutti i miei figli. Vedono un bisogno e cercano di intervenire per colmarlo. È una cosa straordinaria"_ aveva dichiarato Jane Pitt tempo fa.