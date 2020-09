Brad Pitt: la nuova fidanzata odia Angelina Jolie? La risposta di lei su Instagram

Nicole Poturalski, la nuova fidanzata di Brad Pitt, ha risposto sui social a chi la accusa di odiare Angelina Jolie, sottolineando che lei, in realtà, non ha mai avuto niente contro l'ex moglie dell'attore americano.

Nelle ultime settimane, la notizia del fidanzamento di Brad Pitt, emersa dopo che l'attore è stato visto in Francia in dolce compagnia, ha fatto il giro del mondo e c'è anche chi ha notato una certa somiglianza tra la nuova compagna dell'attore, Nicole Poturalski, e la sua ex moglie, Angelina Jolie. A distanza di giorni, la modella tedesca di 27 anni è intervenuta sui social per rispondere alla provocazione di un utente che, sotto un suo post, l'ha accusata di odiare l'interprete di Maleficent.

Tutto è successo all'inizio di questa settimana, quando Poturalski ha pubblicato una foto di se stessa con indosso un top arancione ed occhiali da sole con la didascalia "Le persone felici non odiano". Ciò ha spinto un commentatore a rispondere: "Se è così, allora perché tu e Brad odiate Angelina? Metti in pratica ciò che predichi, ragazza".

A quel punto la fidanzata di Brad Pitt ha risposto scrivendo semplicemente "Io non odio nessuno" e dando così vita ad un dibattito nella sezione commenti tra coloro che difendono la modella ed altri che invece le puntano il dito contro.

Tra coloro che la sostengono, qualcuno ha scritto: "Andiamo, Nicole non ha mai detto di odiare Angelina. Sono sempre stati i paparazzi a mettere in piedi storie e a dire 'una fonte vicina riferisce che...'. Penso che sia solo Brad ad avere a che fare con Angie, Nicole non ha nulla a che fare con lei". Un commento razionale e pacato, al quale la stessa Nicole Poturalski ha risposto con un "Amen".

Angelina Jolie e Brad Pitt ad un evento

In precedenza, una fonte ha riferito a ET che "Brad e Nicole si sono conosciuti tramite amici in comune e quando hanno iniziato a vedersi non l'hanno detto a nessuno. Anche alcuni dei loro amici più stretti lo stanno scoprendo soltanto ora".

Per quanto riguarda il modo in cui Brad Pitt sta affrontando la sua nuova relazione, la stessa fonte ha dichiarato: "Brad è stato molto riservato riguardo la sua vita privata ed ora più che mai non vuole scuotere il rapporto con Angelina. Ha lavorato così duramente per rendere la sua co-genitorialità senza intoppi".