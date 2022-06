Brad Pitt: il motivo per cui Joey King era "ubriaca marcia" quando ha saputo che avrebbe lavorato con la star

Ecco qual è il motivo per cui Joey King era 'ubriaca marcia' quando ha saputo che avrebbe recitato al fianco di Brad Pitt in Bullet Train.

Joey King ha ricevuto il miglior regalo di compleanno di sempre: l'attrice non avrebbe potuto essere più entusiasta (e ubriaca) nello scoprire che avrebbe recitato con Brad Pitt nel film d'azione intitolato Bullet Train, che debutterà il 5 agosto, ovvero il giorno del suo 21esimo compleanno.

La King, oltre all'entusiasmo, era sopraffatta da un'altra sensazione visto che la notizia è arrivata in un momento non proprio conveniente. "Ero così ubriaca quando mi hanno chiamato per offrirmi il ruolo", ha rivelato Joey durante un'intervista di E! News Daily Pop.

La giovane stella del cinema ha continuato dicendo: "Ero già piuttosto sbronza, dopotutto era il mio compleanno, e quelli dello studio volevano parlare di numeri. E io pensavo cose tipo: 'Non posso avere questa conversazione in questo momento. Sono ubriaca marcia, mi coprirò di ridicolo.'"

Joey King si è divertita molto anche durante le riprese del suo nuovo film di Hulu, The Princess, che uscirà il 1 luglio. Ma a differenza del suo personaggio, l'attrice era riluttante nell'affrontare le numerose scene d'azione: "Ero davvero spaventata. Non sapevo se ce l'avrei fatta".