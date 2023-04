Brad Pitt, ha ospitato gratis il suo inquilino di 105 anni nella sua villa da 40 milioni di dollari

Nel 1994 Brad Pitt acquistò una tenuta a Los Feliz, California per 1,7 milioni di dollari. L'attore vi abitò con Angelina Jolie e i loro figli, e concesse a un inquilino di vivere nella proprietà senza pagare l'affitto fino alla sua morte. L'inquilino, un uomo anziano, visse nella casa fino all'età di 105 anni. La casa era infestata da alcune presenze paranormali, ma questo non sembrò disturbare Pitt. La proprietà era composta da oltre 20 stanze, campi da tennis, una piscina, un laghetto con carpe Koi, una pista di pattinaggio, un cinema e una sala da ballo. La casa è stata venduta per 40 milioni di dollari.

La rivelazione è stata fatta da Cassandra Peterson, ex proprietaria. L'attrice, che ha venduto la casa a Brad nel 1994, ha svelato questi gustosi aneddoti, sottolineando la generosità di Brad Pitt, una dote che molti colleghi della star hanno sempre messo in evidenza. In un'intervista a People, Cassandra ha raccontato che Pitt, nel corso degli anni, ha comprato alcune abitazioni adiacenti alla tenuta, in una di questa viveva l'anziano signore, rimasto vedovo dopo la morte della moglie. "So che Brad gli ha permesso di vivere lì senza pagare nulla fino alla sua morte. John ha vissuto fino a 105 anni", ha detto.

Ma non è l'unica curiosità riguardo la tenuta di circa venti stanze in cui hanno abitato Brad Pitt, Angelina Jolie e i loro figli biologici e adottivi. "Ho visto persone che camminavano al piano di sopra, ad esempio, persone reali che camminavano - ha detto Cassandra - Una volta un fantasma era seduto al piano di sotto davanti al camino. Un'altra volta uno di loro è entrato nella mia camera da letto e poi è uscito. Abbiamo visto una persona che galleggiava sul fondo della piscina, cose del genere". Sembra che queste presenze paranormali non infastidissero Brad Pitt, che ha vissuto in quella tenuta per oltre 30 anni.

Cassandra Peterson ha raccontato che spesso ha incrociato Brad Pitt, descrivendolo come una persona per nulla montata, anzi molto umile e molto generosa "Ha un buon cuore, ha concluso l'attrice.