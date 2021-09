Brad Pitt, Gwyneth Paltrow parla dei loro tagli di capelli “coordinati" di quando erano fidanzati

Gwyneth Paltrow, durante un'intervista di Access, ha raccontato la storia che si cela dietro a quello che probabilmente è il suo taglio di capelli più indimenticabile di sempre: l'attrice e Brad Pitt si presentarono su un red carpet con un'acconciatura pressoché identica nell'inverno del 1997, quando i due erano ancora fidanzati.

La vincitrice dell'Oscar, attraverso un nuovo video pubblicato su Instagram al fine di pubblicizzare il suo GooGlow Hair Serum, ha rivelato che cosa pensa veramente a proposito del periodo in cui lei e il suo ex hanno condiviso lo stesso look, rispondendo anche alla fatidica domanda: "L'avete fatto di proposito?"

"Ohh, il taglio di capelli coordinato, biondo fino alle radici", ha esordito l'attrice statunitense. "Andammo dallo stesso parrucchiere, Chris McMillan. Risponderò una volta per tutte: successe per caso, non chiedemmo esplicitamente lo stesso taglio di capelli."

Alla domanda del giornalista: "Era come stare insieme ad un gemello? Vogliamo chiamare Brad al telefono?" La Paltrow ha risposto: "Intendi sessualmente? Oh mio Dio... chiamare Brad? Brad Pitt? No! Nessuno mi ha detto che avrei parlato con Brad durante quest'intervista."