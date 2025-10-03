Brad Pitt produrrà il film tratto da Night People, l'autobiografia di Mark Ronson

L'autobiografia scritta da Mark Ronson, intitolata Night People, diventerà un film prodotto da Plan B, la casa di produzione di proprietà di Brad Pitt.

Il libro è stato pubblicato il 14 settembre ed è diventato un bestseller negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito.

Cosa racconterà il film

Tra le pagine di Night People: How to Be a DJ in '90s New York City viene raccontata la storia della giovinezza di Mark Ronson e i cambiamenti avvenuti in un'epoca importante per il mondo della musica e dell'intrattenimento. Il produttore e artista, inoltre, rivela come la sua famiglia e la realtà in cui è cresciuto abbiano contribuito a delineare i suoi gusti musicali, le ambizioni e lo abbiano spinto a diventare un DJ nella New York degli anni '90.

Ronson ha ricordato tutte le difficoltà affrontate all'inizio della sua carriera, svelando in che modo ha lavorato per farsi strada nel complesso mondo della musica.

Night People sarà prodotto da Plan B e Warner Bros, studio con cui Mark ha collaborato in occasione di A Star Is Born e Barbie, lavorando a brani che sono diventati hit in tutto il mondo.

Gli impegni dell'artista

Il produttore, prossimamente, sarà impegnato nella composizione dei brani musicali che accompagneranno il film tratto dalla saga delle Cronache di Narnia che Greta Gerwig sta realizzando collaborando con Netflix.

Tra gli artisti con cui Ronson ha collaborato negli ultimi anni ci sono star internazionali come Paul McCartney, Lady Gaga, Adele, Miley Cyrus e Dua Lipa.

La casa di produzione di Brad Pitt ha inoltre già collaborato con Warner in occasione di F1, Mickey 17 e Beetlejuice Beetlejuice.

L'artista è stato inoltre coinvolto recentemente nella realizzazione di Watch the Sound with Mark Ronson, la nuova docuserie ideata da Morgan Neville in sei puntate che esplora la creazione del suono e le tecnologie rivoluzionarie che hanno plasmato la musica così come la conosciamo.