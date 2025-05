Brad Pitt esasperato dalla costante attenzione dei media: "Un fastidio con cui ho dovuto convivere"

Brad Pitt ha rilasciato un'intervista a GQ nella quale si è soffermato anche sul complicato rapporto che ha costruito con i media. La star premio Oscar è sotto i riflettori sin dal 1987.

Oltre alla sua vita professionale, a finire sulle pagine dei giornali è spesso stata anche la sua vita personale e sentimentale, soprattutto per i matrimoni falliti con Jennifer Aniston e Angelina Jolie.

L'invadenza dei media secondo Brad Pitt

"La mia vita privata è sempre sulle pagine. È da trent'anni che è così. O meglio, una versione della mia vita privata, diciamola così" rimarca l'attore durante l'intervista.

Brad Pitt in una scena di C'era una volta a... Hollywood

"È sempre stato un fastidio con cui ho dovuto convivere, a gradi diversi, grandi o piccoli, mentre cercavo di fare le cose che davvero volevo fare. Quindi, è sempre stata una sorta di perdita di tempo snervante, se glielo permetti. Non lo so. Davvero, non lo so" ha concluso esasperato l'attore di C'era una volta a... Hollywood.

La fine del matrimonio con Angelina Jolie

Brad Pitt ha definito l'attenzione dei media come una mosca costante che gli è sempre ronzata intorno ma non attribuisce alla stampa la fine del matrimonio con Jolie.

"No, non credo sia stata una cosa così importante" ha dichiarato Pitt "Soltanto qualcosa che è giunto a compimento, dal punto di vista legale". Brad Pitt e Angelina Jolie si erano sposati nel 2014 dopo aver iniziato la relazione nel 2006.

Primo piano di Brad Pitt in Bullet Train

La coppia si è bruscamente separata nel 2016. In precedenza, Brad Pitt era stato sposato con la star di Friends Jennifer Aniston, dal 2000 al 2005, anno in cui recitò al fianco di Angelina Jolie in Mr. & Mrs. Smith, sul cui set i due si innamorarono durante le riprese dell'action movie.