Brad Pitt ed Emily Ratajkowski stanno insieme? I rumors sulla loro relazione

Circolano da giorni voci che vorrebbero Brad Pitt e Emily Ratajkowski insieme in una possibile relazione, come riportano diversi media internazionali.

La star di Hollywood Brad Pitt pare abbia intrapreso una relazione con la bella modella e attrice Emily Ratajkowski, come ha confermato Page Six in queste ultime ore. Pare che i due, infatti, si siano frequentati in varie occasioni, anche se le fonti smentiscono che siano ufficialmente una coppia. Entrambi sono single e per il momento non c'è nulla di ufficiale sulla loro frequentazione.

Alcune persone hanno visto Brad Pitt ed Emily Ratajkowski uscire insieme. Tuttavia, Brad Pitt è stato "visto anche con altre persone", come ha detto a Page Six una fonte vicina all'attore.

I fan stanno impazzendo sui social, con commenti di ogni tipo sulla possibile nuova coppia che - pare - sia ancora in fase di conoscenza, sempre secondo i rumors.

Solo alcuni mesi fa, Emily Ratajkowski ha chiesto il divorzio da Sebastian Bear-McClard dopo aver scoperto il tradimento di lui. La coppia ha un figlio, Sylvester Apollo Bear, nato lo scorso marzo.