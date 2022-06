Brad Pitt: "Angelina Jolie ha danneggiato la mia azienda vinicola vendendola a un losco straniero"

Brad Pitt ha accusato l'ex moglie Angelina Jolie di aver danneggiato la reputazione dell'azienda vinicola che in precedenza era in comproprietà vendendo la sua metà a uno sconosciuto poco raccomandabile che sarebbe invischiato in loschi affari.

Venezia 2019: uno scatto di Brad Pitt al photocall di Ad Astra

Nel 2008 i due divi, che condividono sei figli, hanno acquistato le quote del vigneto e della tenuta Château Miraval, nel sud della Francia, dove si sono poi sposati nel 2014 e hanno trascorso diverse vacanze in famiglia durante la loro relazione.

Durante la causa legale che li vede contrapposti per la custodia dei figli, Brad Pitt avrebbe dichiarato di fronte al tribunale che l'ex moglie ha intenzionalmente "cercato di infliggergli danni" vendendo la propri parte dell'azienda vinicola nonostante un precedente accorso richiedesse anche il suo consenso alla vendita.

Nei documenti depositati dal team legale di Brad Pitt venerdì scorso presso la Corte superiore della contea di Los Angeles e ottenuti da PEOPLE, l'attore dichiarerebbe che Miraval è diventato il suo progetto della passione, divenendo "un business globale multimilionario e uno dei produttori di rosé più apprezzati nel settore vinicolo" attraverso il suo lavoro. L'attore accusa Angelina Jolie di non aver contribuito "per nulla al successo di Miraval".

Jennifer Aniston ricorda la rottura con Brad Pitt: "Ho divorziato e sono entrata in terapia"

Nei documenti, gli avvocati di Pitt affermano che Angelina Jolie aveva pianificato di vendere la sua partecipazione in ottobre a Tenute del Mondo, che è "decisa a prendere il controllo di Miraval" ed è "indirettamente posseduta e controllata da Yuri Shefler, il miliardario russo che controlla il Gruppo Stoli."

"Jolie avrebbe perseguito e poi consumato la presunta vendita in segreto, mantenendo di proposito Pitt all'oscuro e violando consapevolmente i suoi diritti contrattuali di Pitt", si legge nel documento.

Secondo gli avvocati Yuri Shefler avrebbe lanciato un'acquisizione ostile di Miraval e starebbe cercando di ottenere "informazioni riservate a beneficio della sua impresa concorrente". I documenti accusano Shefler di applicare "tattiche commerciali spietate e di avere associazioni professionali dubbie", che a loro volta "mettono a repentaglio la reputazione del marchio che Pitt ha costruito così accuratamente". Aggiungono: "Angelina Jolie ha cercato di costringere Pitt a collaborare con uno sconosciuto e, peggio ancora, uno sconosciuto con associazioni e intenzioni velenose".