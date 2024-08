Borderlands: fissata la data di uscita in streaming del film con Cate Blanchett

È stata fissata una data VOD per Borderlands, l'ultimo film diretto da Eli Roth con protagonista Cate Blanchett. Il titolo uscirà in streaming il 30 agosto. Cioè solo 21 giorni dopo l'uscita nelle sale cinematografiche.

Al momento non è chiaro se la decisione abbia a che fare con l'andamento del film al botteghino o se questo sia sempre stato parte del piano della Lionsgate.

Borderlands ha registrato un debutto clamorosamente negativo del 7% su Rotten Tomatoes, confermando e addirittura superando le previsioni negative legate alle prime reazioni che parlavano di un film 'disastroso'.

I dettagli del film

Il film diretto da Eli Roth ha come protagonista Lilith (Cate Blanchett), cacciatrice di tesori dal passato misterioso, che ritorna sul suo pianeta, Pandora, per cercare la figlia scomparsa di Atlas (Edgar Ramirez).

Lilith stringe quindi un'inaspettata alleanza con uno strano team di emarginati composto da Roland (Kevin Hart), in passato un rispettato militare e ora alla ricerca disperata di redenzione; Tiny Tina (Ariana Greenblatt), una preadolescente che ama demolire le cose; Krieg (Florian Munteanu), il protettore di Tina; Tannis (Jamie Lee Curtis), una scienziata dalla grande esperienza; e Claptrap (Jack Black), un robot molto persistente.

Il team composto dagli improbabili eroi deve combattere contro mostri alieni e pericolosi banditi per trovare e proteggere la ragazza scomparsa, che potrebbe essere la chiave per ottenere un incredibile potere. Il destino dell'universo potrebbe essere nelle loro mani, ma combatteranno per qualcosa di più importante: per sostenersi a vicenda.