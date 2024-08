Borderlands: il film con Cate Blanchett batte un record negativo su Rotten Tomatoes

Fino a poche ore fa, Borderlands ha registrato un debutto clamorosamente negativo su Rotten Tomatoes, confermando e addirittura superando le previsioni negative legate alle prime reazioni che parlavano di un film 'disastroso'.

Anche le dichiarazioni di Eli Roth e Cate Blanchett hanno contribuito a fornire un quadro d'insieme sul film piuttosto lontano da un certo tipo di cinema. Alle prime critiche, il regista ha risposto chiedendo ai fan di rilassarsi e godersi il film mentre l'attrice l'ha definito un ottimo intrattenimento ma nulla più.

Record negativi

La percentuale del film era ferma fino a ieri allo 0% prima di salire lievemente al 7% attuale. Un debutto davvero horror. Una sorta di ritorno al passato per le trasposizioni videoludiche al cinema, che sembravano aver intrapreso un percorso di crescita.

Ariana Greenblatt in una sequenza di Borderlands

Nel 2018, Rampage - Furia animale con Dwayne Johnson fu il primo film tratto da un videogioco che riuscì a superare il 51% di recensioni positive su Rotten Tomatoes. Da quel momento diversi titoli riuscirono a trovare un riscontro positivo, da Detective Pikachu che raggiunse il 68% a Sonic the Hedgehog con il 64%. Il sequel eguagliò la percentuale di Detective Pikachu al 68%.

Diversi alti ma anche qualche punto basso come Uncharted con Tom Holland al 40%. Tuttavia, il trend sembrava positivo, anche alla luce degli ottimi risultati sul piccolo schermo di The Last of Us e Fallout. La maggior parte delle recensioni di Borderlands indicano un film nemmeno adatto ai pop-corn come aveva indicato Eli Roth. Per saperne di più sul film potete leggere la nostra recensione di Borderlands.

Difficile dire quale sarà il risultato complessivo al box-office ma le premesse sono davvero pessime. Nel cast del film, oltre a Cate Blanchett nel ruolo di Lilith, troviamo anche Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Jamie Lee Curtis, Edgar Ramirez, Florian Munteanu e Gina Gershon.