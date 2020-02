Borderlands: Eli Roth alla regia del film tratto dal videogame

Borderlands, il famoso videogioco, diventerà un film e alla regia ci sarà Eli Roth, come annunciato dalla Lionsgate e Gearbox Software con un comunicato ufficiale.

L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre.

Eli Roth, in un comunicato, ha dichiarato parlando del film: "Sono così entusiasta all'idea di immergermi nel mondo di Borderlands e non potrei farlo con una sceneggiatura, un team della produzione e uno studio migliori. Ho una storia lunga e di successo con la Lionsgate e ho l'impressione che siamo cresciuti insieme e che tutto nella mia carriera da regista mi abbia portato a un progetto di questa portata e così ambizioso". Il filmmaker ha aggiunto: "Non vedo l'ora di portare la mia energia, le mie idee, la mia visione a questo mondo folle, divertente e creativamente senza fine creato per il videogame. Randy Pitchford e tutte le persone di Gearbox hanno sostenuto incredibilmente le mie idee e sembra che il team di creatori perfetto sia stato creato. La nostra intenzione è di realizzare un nuovo classico che i fan del gioco possano amare e che permetta di trovare nuovi spettatori a livello globale".

Nel team che lavoreranno a Borderlands ci saranno anche Avi e Ari Arad, Erik Feig e Craig Mazin, che ha firmato la sceneggiatura.