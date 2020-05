Borderlands: Cate Blanchett potrebbe essere Lilith nel film

Borderlands, il popolare videogioco, diventerà un film e Cate Blanchett sembra stia concludendo le trattative per interpretare Lilith. Il personaggio è presente nel franchise fin dal debutto nel mondo dei videogame e Variety ha pubblicato l'indiscrezione relativa al coinvolgimento della star.

Il film tratto da Borderlands verrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre.

Cate Blanchett potrebbe interpretare Lilith che nel franchise è una Sirena e possiede die poteri sovrannaturali che comprendono la telecinesi, la possibilità di lanciare fuoco e di teletrasportarsi.

Il personaggio ha inoltre il ruolo di mentore e guida, dando indicazioni ai giocatori e inviandoli in vari pianeti per andare alla caccia di tesori nascosti e dei Gemelli Calypso.

Roth, parlando del progetto, recentemente aveva accennato inoltre alla possibilità di coinvolgere dei cosplayer a cui affidare alcuni personaggi che verrebbero fatti usciti di scena in stile Borderlands.