Borderlands: Cate Blanchett entra ufficialmente nel cast

Borderlands ha trovato l'interprete di Lilith: Cate Blanchett ha infatti accettato la parte che le è stata offerta dal regista Eli Roth.

Il progetto vedrà quindi l'attrice collaborare nuovamente con il filmmaker dopo Il mistero della casa nel tempo.

Il regista Eli Roth ha dichiarato: "Sono così fortunato nell'avere l'incredibile Cate Blanchett nel cast di Borderlands. Abbiamo avuto l'incredibile collaborazione in occasione del film Il mistero della casa del tempo e credo che non ci sia nulla che non possa fare. Dai film drammatici alla commedia e ora l'azione, Cate rende unica ogni singola scena. Lavorare con lei è davvero un sogno che diventa realtà e mi sento così fortunato che potrò farlo nuovamente e in una versione ancora più ambiziosa. Tutti danno il meglio lavorando con Cate e so che insieme creeremo un altro personaggio iconico nella sua carriera

Il film tratto da Borderlands verrà diretto da Eli Roth per Lionsgate. L'adattamento porterà quindi sul grande schermo il popolare franchise che ha venduto oltre 57 milioni di copie in tutto il mondo e ha dato vita nel 2012 a un secondo capitolo della storia, mentre il terzo è stato messo in vendita solo a settembre.

Lilith nel franchise è una Sirena e possiede poteri sovrannaturali che comprendono la telecinesi, la possibilità di lanciare fuoco e di teletrasportarsi. Il personaggio ha inoltre il ruolo di mentore e guida, dando indicazioni ai giocatori e inviandoli in vari pianeti per andare alla caccia di tesori nascosti e dei Gemelli Calypso.