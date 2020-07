Borderland: John Boyega e Felicity Jones nel cast

John Boyega e Felicity Jones sono entrati ufficialmente a far parte del cast di Borderland, un nuovo thriller che verrà diretto dai fratelli Tom e Charles Guard.

Il progetto si ispira a un romanzo scritto da Steven S. Moysey e intitolato The Road to Balcombe Street.

Il progetto avrà nel proprio cast inoltre Jack Reynor e Jodie Turner Smith che saranno affiancati John Boyega e Felicity Jones, impegnata anche come produttrice esecutiva, nel film Borderland.

I fratelli Tom e Charles Guard porteranno sul grande schermo la storia raccontata nel romanzo di Moysey in cui si segue Michael (Reynor), un paramilitare irlandese, che assiste all'uccisione della moglie incinta compiuta dal sergente Tempest (Boyega) quando un'imboscata al confine prende una svolta sbagliata. Tempest viene rimandato a Londra per occupersi di un'operazione sotto copertura nel mondo del terrorismo e Michael si unisce a un team spietato che scatena il caos nella capitale. La missione di Michael è personale: dare la caccia a Tempest, senza fermarsi di fronte a nulla pur di vendicare la morte della moglie.

I fratelli Guard hanno dichiarato: "Il film Borderland unisce delle scente d'azione con un potente messaggio legato alla società contemporanea. Siamo elettrizzati per il fatto che lo script, basato sull'importanza dei personaggi e della trama, abbia attratto un cast di primo livello".

I due filmmaker hanno scritto anche la sceneggiatura in collaborazione con Ronan Bennett.