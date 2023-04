Boogie Nights, Heather Graham: "La scena di nudo è stata terrificante, ma i mendicanti non possono scegliere"

Heather Graham ricorda ancora con terrore la scena di nudo che è stata chiamata a interpretare in Boogie Nights, scena a cui sentiva di non potersi sottrarre a quel punto della sua carriera.

L'esperienza di Heather Graham sul set di Boogie Nights non è stata tutta rose e fiori. L'attrice, che nell'acclamato film di Paul Thomas Anderson del 1997 ha interpretato la star di film per adulti Rollergirl, ha trovato terrificante la scena di nudo che è stata chiamata a girare e che si è sentita obbligata ad accettare nonostante i suoi dubbi.

Julianne Moore e Mark Wahlberg in una scena di Boogie Nights

"Era la mia prima volta in un scena di nudo, ed ero così nervosa", ha recentemente dichiarato Heather Graham a Yahoo Entertainment. "Ma a quel punto della mia carriera ho anche pensato, 'I mendicanti non possono scegliere.' Era una sceneggiatura fantastica e Paul era un talento straordinario. Mi sono divertita molto a girare quel film, anche se è stato terrificante girare una scena di nudo".

Boogie Nights, acclamato dalla critica, racconta la storia di Eddie Adams (Mark Wahlberg), che si trasforma da outsider nella porno star di successo Dirk Diggler. Accanto a Graham e Wahlberg, Julianne Moore, Burt Reynolds, Don Cheadle, John C. Reilly e Philip Seymour Hoffman hanno interpretato varie celebrità e membri del cast e della troupe di film per adulti che sono tutti coinvolti nel sesso, nella droga e nella generale dissolutezza hollywoodiana degli anni '70 e '80.

Mark Wahlberg ha ancora il pene prostetico di Boogie Nights: "È sottochiave, non posso lasciarlo fuori"

Per il film anche Mark Wahlberg si è dovuto spogliare, ma per Heather Graham è stata un'esperienza molto diversa. "Lui indossa un pene finto", ha detto, riferendosi alla scena del nudo full frontal di Wahlberg nel film. "Quindi non è esattamente la stessa cosa."

Burt Reynolds in una scena del film Boogie Nights

Graham ha anche parlato di come il sessismo continui a influenzare l'industria cinematografica in una recente intervista con PEOPLE, osservando che i film degli anni '80 sono stati piuttosto dannosi: "Nessuno ci ha davvero pensato e nessuno ne ha parlato. All'epoca, le persone pensavano di essere davvero evolute, e ora ci guardiamo indietro e diciamo, 'Era così sessista.' Sono contenta che stiamo crescendo in cultura e sensibilità. Oggi sono molte di più le persone che se ne preoccupano, ma la strada per la parità è ancora lunga. A essere onesti, è ancora un'industria piuttosto sessista. Ogni fase del business, che si tratti di finanziamento, distribuzione, revisione, tutte quelle persone sono per lo più uomini. Ottenere una storia guidata da donne che piaccia soprattutto alle donne non è facile".