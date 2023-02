Bong Joon-ho: il regista premio Oscar ospite del Florence Korea Film Fest 2023

Bong Joon-ho, pluripremiato regista e premio Oscar nel 2020 si aggiunge alla carrellata di ospiti del Florence Korea Film Fest 2023, il più importante festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana contemporanea, che porterà anche quest'anno film, documentari e star del cinema a Firenze dal 30 marzo al 7 aprile al cinema La Compagnia e on line sulle piattaforme Più Compagnia e MyMovies.

La manifestazione ideata e diretta da Riccardo Gelli dell'associazione Taegukgi è organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC - Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea e Istituito cultura della Corea.

Bong Joon-ho torna a Firenze - dove era stato già ospite al festival nel 2011, quando fu insignito del premio del festival e omaggiato con una retrospettiva dei suoi film - da Premio Oscar per un'esclusiva masterclass dal titolo "Geometrie dello Sguardo" (giovedì 6 aprile, ore 15 al cinema La Compagnia) sul suo cinema e il suo poliedrico percorso artistico (informazioni per iscriversi sul sito www.koreafilmfest.com). Tra i suoi lavori campioni d'incasso ricordiamo The Host (2006), tra i film più visti in Corea del Sud; Mother (2009) e Memories of Murder (2003) fino al successo mondiale di Parasite, film vincitore dell'Oscar nel 2020.

"Siamo felici - ha spiegato Riccardo Gelli - di ospitare nuovamente Bong Joon-ho a Firenze, uno dei registi più apprezzati nel panorama cinematografico non solo sudcoreano, ma - dopo la vittoria agli Oscar - anche mondiale. Con il suo percorso artistico variegato il regista rappresenta l'esplosione del nuovo cinema coreano, un mercato in continua evoluzione".

Il regista premio Oscar si aggiunge agli ospiti già annunciati come l'attore Park Hae-il e le registe Yim Soon-rye e Jung Joo-ri (July Jung), oltre ai registi Kim Han-min e Choi Kook-hee, che compongono il parterre delle star che saranno presenti a Firenze per questa edizione.

Apertura e chiusura

Il festival presenterà un programma variegato e ricco di film: a inaugurarlo la prima italiana di "Hansan: Rising Dragon", un kolossal bellico diretto da Kim Han-min, che sarà presente in sala, sulla storica battaglia dell'isola di Hansan, secondo della trilogia di Kim sulle battaglie guidate da Yi Sun-sin, iniziata con il film del 2014 "The Admiral: Roaring Currents". Tra gli interpreti, anche l'ospite speciale di questa edizione Park Hae-il, nei panni dell'ammiraglio Joseon Yi Sun-sin. A chiudere la rassegna venerdì 7 aprile "Life is beautiful" un road movie musicale diretto Choi Kook-hee, ospite in sala, sulla storia di Oh Se Yeon (Yum Jung-ah), che fa una strana richiesta al marito come regalo di compleanno: ritrovare il suo primo amore dei tempi della scuola. Suo marito Kang Jin-bong (Ryu Seung-ryong) si unisce a malincuore a lei in questo viaggio pieno di vita e di musica.

Sono inoltre confermate le storiche sezioni: Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2022; Independent Korea, una vetrina del cinema indipendente che ospiterà i lavori di giovani registi e autori emergenti. Novità dell'edizione 2023 il focus sulle registe sud-coreane K-Woman. In programma anche le sezioni "Corti, Corti!".