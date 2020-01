Bong Joon-Ho: "Nel mio futuro non mi attendo una chiamata dalla Marvel"

Bong Joon-Ho, dopo il successo di Parasite che ha ottenuto sei nomination agli Oscar, ha spiegato perché non pensa che nel suo futuro ci sia un film Marvel.

Il regista, grazie alla sua opera più recente, ha incassato ben 136 milioni di dollari, cifra che ha portato Parasite a diventare uno dei titoli in lingua straniera di maggior successo di sempre nel mercato statunitense. Bong Joon-ho, in occasione del podcast The Big Ticket, ha ora dichiarato: "Non penso che la Marvel vorrà mai un regista come me. Non mi attendo nessuna offerta da parte loro in tempi brevi. Dei loro film apprezzo quelli di James Gunn e Logan - The Wolverine di James Mangold, e penso ci siano dei registi grandiosi che possono gestire progetti grandiosi come quelli".

Il filmmaker ha proseguito: "Il settore cinematografico sembra complicato, ma penso sia piuttosto semplice per i registi. Semplicemente è meglio fare ciò in cui si è bravi e quindi non penso realmente che io e la Marvel potremmo essere adatti. C'è qualcosa che provo in modo intuitivo".

Bong aveva recentemente dichiarato che non sarebbe in grado di dirigere un film di supereroi a causa della sua incapacità di sopportare persone che indossano abiti molto stretti come i costumi dei personaggi dei fumetti. Joon-Ho ha aggiunto: "Sono molto più agio con un progetto della portata di Parasite, in cui stai realizzando film come se stessi usando un microscopio, potendo avere un approccio davvero meticoloso e focalizzato. E sento davvero che è maggiormente adatto a me ed è il percorso in cui voglio addentrarmi. Non si tratta di modestia e nemmeno paura. Semplicemente credo sia giusto fare ciò che si adatta meglio alle mie caratteristiche".