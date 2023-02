Bona delle WJSN è una principessa nel K-drama Joseon Lawyer: le prime immagini

Dopo il successo di Venticinque e Ventuno, l'idol Bona delle WJSN è pronta a tornare sul piccolo schermo nella serie Joseon Lawyer, in cui interpreta una principessa, come vediamo nelle prime immagini.

Nuovo progetto per Bona alias Kim Ji-yeon, la talentuosa idol sudcoreana membro del gruppo WJSN: questa volta, vestirà i panni di una principessa nell'historical drama Joseon Lawyer, di cui sono da poco state diffuse le prime immagini.

Un nuovo K-drama di MBC sta per fare il suo approdo in Corea, e tra le sue star c'è anche Kim Ji-yeon ovvero Bona delle WJSN.

La cantante e attrice tornerà sul piccolo dopo il più recente successo di Venticinque e ventuno, serie tv in cui interpretava la campionessa di scherma Ko Yu-rim.

Nella nuova serie intitolata Joseon Lawyer, Bona sarà invece una principessa devota al suo ruolo e al suo paese, Lee Yeon Joo. "Dopo che il padre, il Re Seon, è deceduto prima di poter terminare il codice giuridico su cui aveva lavorato a lungo, Lee Yeon Jo assume l'identità di So Won per poterlo vendicare", come riporta anche Soompi.

Joseon Lawyer racconta la storia di Kang Han Soo, un "oejibu" (un avvocato del regno dinastico Joseon) che cerca anche lui vendetta contro chi ha causato la morte dei propri genitori, interpretato da Woo Do-Hwan.

Tra i personaggi che incontrerà Kang Han Soo ci sarà proprio la bella ed elegante elegante principessa in hanbok (abito tradizionale coreano) che vediamo anche in queste immagini.

Venticinque e Ventuno, la recensione: l'inaspettato k-drama di Netflix che catturerà il vostro cuore

Joseon Lawyer farà il suo debutto a marzo in Corea, e seguirà un'altra attesissima nuova uscita della stagione, Kokdu: Season of Deity.