Boiling Point: BBC ha ufficializzato la serie sequel, confermando Stephen Graham e Philip Barantini

Finalmente BBC ha confermato che Boiling Point avrà un suo seguito, anche se questa volta in un progetto per il piccolo schermo.

Boiling Point, il film indie britannico di successo di Philip Barantini con Stephen Graham, sarà trasformato in una serie TV della BBC. Gli eventi rappresentati nella sua prima stagione, come rivela Deadline, avranno luogo sei mesi dopo quello che abbiamo visto nella pellicola.

Le riprese del nuovo progetto su Boiling Point inizieranno dal prossimo anno, e svilupperanno il materiale alla base della serie in 5 parti distinte sul mondo spietato dei ristoranti di fascia fascia alta, coadiuvati con la Ascendant Fox e con la Made Up Productions di Barantini.

The Bear, la recensione: a lezione di cucina... e di vita

Venom - La furia di Carnage: Stephen Graham, Tom Hardy in una scena del film

La serie di Boiling Point si ambienta, quindi, sei mesi dopo la fine del film, con Graham e Walters che riprenderanno i loro ruoli di Andy ed Emily, seguendo l'ex Sous Chef di Andy, Carly (interpretata da Vinette Robinson), come capo chef nel suo ristorante. Parlando di questo nuovo progetto televisivo Graham e Walters hanno rivelato che ci sarà un maggiore lavoro dal punto di vista formale con "inquadrature straordinariamente lunghe, e tecniche di ripresa che completeranno il puro naturalismo alla base del film, sua essenza e anima", per poi raccontare le motivazioni alla sua base: "L'incredibile reazione al film, alla sua storia e in particolare ai personaggi, insieme all'enorme desiderio di saperne di più e di approfondire i loro mondi, ci ha portato a creare una serie drammatica con la BBC, in cui terremo il pubblico incuriosito e coinvolto in ciascuno dei viaggi dei loro viaggi".