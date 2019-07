Bohemian Rhapsody, il video dei Queen raggiunge il miliardo di visualizzazioni

Il video originale di Bohemian Rhapsody, il capolavoro dei Queen del 1975 diretto da Bruce Gowers, ha raggiunto il record di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. È il primo video antecedente agli anni 90 a raggiungere questo risultato.

Per l'occasione, i Queen hanno pubblicato una versione rimasterizzata del video in alta definizione, che potete trovare più sotto. È previsto inoltre il lancio del progetto You Are the Champions, che darà la possibilità ai fan di interagire con tre nuovi video creati direttamente dagli utenti. "Siamo onorati che Bohemian Rhapsody abbia raggiunto il miliardo di visualizzazioni", dichiarano il chitarrista Brian May e il batterista Roger Taylor. "Per ringraziare e festeggiare insieme ai nostri fan di tutto il mondo, abbiamo creato tre nuovi video delle nostre canzoni che avranno come protagonisti... voi! Che siate musicisti, cantanti, ballerini, artisti o semplicemente gente che ama divertirsi! Per saperne di più andate youarethechampions.com"

Bohemian Rhapsody: Rami Malek e Gwilym Lee in una scena del film

Prima dell'uscita di Bohemian Rhapsody, il film dell'anno scorso che ha visto Rami Malek nel ruolo di Freddie Mercury, il video della canzone omonima era già tornato alla ribalta per un breve periodo grazie ad una memorabile scena del film Fusi di testa di Mike Myers, in cui i protagonisti ascoltano la canzone dei Queen a tutto volume mentre sono in auto. Si discute intanto di un seguito per Bohemian Rhapsody che racconta la storia della band britannica e del suo leggendario cantante. Il nuovo film potrebbe cominciare subito dopo il Live Aid del 1985 per raccontare la nascita degli ultimi lavori dei Queen come A kind of magic, The Miracle e Innuendo.