Bohemian Rhapsody: Rami Malek ha emozionato la moglie di Brian May con la sua performance

La prova di Rami Malek in Bohemian Rhapsody ha commosso la moglie di Brian May, colpita anche dall'interpretazione di Gwilym Lee nei panni di suo marito.

La performance di Rami Malek in Bohemian Rhapsody ha commosso la moglie di Brian May, rimasta colpita anche dalla prova di Gwilym Lee che vestiva i panni di suo marito.

La performance del Live Aid con cui si conclude Bohemian Rhapsody è sicuramente la scena che più di tutte ha emozionato i fan di Freddy Mercury. Tra le persone più colpite dalla grande prova dell'attore Rami Malek c'è sicuramente Anita Dobson, moglie dello storico chitarrista dei Queen Brian May: "La prima volta che ho visto una scena del film alla fine mi sono sentita a pezzi e mi sono dovuta allontanare per andare a sedermi tra le signore per un po'". Durante lo show britannico Loose Women, Anita Dobson ha rivelato quanto fosse toccante vedere durante le riprese Rami Malek interpretare il leader dei Queen. Un'esperienza sicuramente toccante per tutti, ancora di più per la moglie di Brian May che conosceva nella vita reale Freddy Mercury.

Bohemian Rhapsody: Rami Malek in una foto del film

A colpire profondamente Anita Dobson non è stato solo la grande prova di Rami Malek, ma anche quella di Gwilym Lee nei panni di suo marito: "Anche lui è stato incredibile. Ha tutti i piccoli manierismi di Brian e il modo in cui tiene la sua mano". Il successo del film, ha portato la Dobson a partecipare anche alla cerimonia degli Oscar di quest'anno: "Semplicemente fantastico. Non ho mai pensato che nella mia vita sarei mai potuta andare agli Oscar".

Nonostante le critiche ricevute, Bohemian Rhapsody ha ricevuto quattro premi Oscar, tra cui miglior attore a Rami Malek, miglior montaggio, miglior montaggio sonoro e miglior sonoro, risultando il film con più premi vinti nell'ultima edizione.