Bodies, Bodies, Bodies: Lee Pace nel cast del film horror

Lee Pace farà parte del cast del film Bodies, Bodies, Bodies, uno slasher horror le cui riprese inizieranno la prossima settimana.

La regia sarà firmata da Halina Rejin, che ha sviluppato il progetto negli ultimi mesi attendendo di poter avere a disposizione gli interpreti che saranno impegnati sul set.

I dettagli relativi alla trama di Bodies, Bodies, Bodies non sono stati rivelati e le protagoniste, già rivelate alcune settimane fa, saranno Amandla Stenberg e Maria Bakalova. Tra gli interpreti ci saranno poi Pete Davidson, Myha'la Herrold, e i nuovi arrivi Lee Pace, Rachel Sennott, Chase Sui Wonders e Conner O'Malley.

Lee Pace ha recitato recentemente nei film Guardiani della galassia e Captain Marvel e tornerà sul piccolo schermo, dopo il successo ottenuto con Pushing Daisies che gli ha fatto conquistare nomination ai Golden Globe e agli Emmy, con la serie Foundation, tratta dal romanzo di Isaac Asimov. L'attore avrà la parte di Fratello Giorno, l'Imperatore della Galassia al potere nel periodo in cui si svolgono gli eventi. Jared Harris sarà invece Hari Seldon, un genio della matematica che prevede la sconfitta dell'impero. David S. Goyer sarà showrunner e produttore esecutivo della serie che potrà contare anche sul sostegno di Robyn Asimov, la figlia dell'autore dei romanzi.

I libri si svolgono in un'epoca in cui la Via Lattea è controllata dall'Impero Galattico. Un matematico chiamato Hari Seldon sviluppa un metodo per predire la caduta dell'impero, portando così alla creazione di un gruppo chiamato La Fondazione per preservare e costruire la conoscenza umana e velocizzare la crescita di un nuovo impero