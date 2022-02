Bob Odenkirk e David Cross saranno due guru rivali nella serie comica Guru Nation

Bob Odenkirk e David Cross tornano a collaborare insieme per sviluppare la serie comica in stile documentario Guru Nation per conto del servizio streaming Paramount+.

La serie vedrà la star di Better Call Saul Bob Odenkirk e l'interprete di Arrested Development David Cross nei panni di due guru rivali che manipolano le menti dei loro ingenui seguaci.

Guru Nation sarà diretta dal regista di Borat 2 Jason Woliner e vedrà riuniti Odenkirk e Cross, creatori della serie comica di sketch Mr. Show. Bill Odenkirk, autore anche per le serie animate I Simpson e Futurama, era anche produttore dello show andato in onda su HBO dal 1995 al 1998.

Guru Nation sarà prodotta da Paramount Television Studios con Bob Odenkirk, David Cross, Bill Odenkirk, Jason Woliner, Marc Provissiero, Naomi Odenkirk e Tim Sarkes in veste di produttori esecutivi.

Prossimamente rivedremo Bob Odenkirk protagonista della sesta e ultima stagione di Better Call Soul, in uscita con gli ultimi 13 episodi nel corso del 2022.