Bob Odenkirk e David Cross: Netflix rimuove un loro sketch con la blackface, le reazioni dei due attori

Netflix ha rimosso un intero episodio della serie With Bob and David, serie comica di Bob Odenkirk e David Cross, a causa di uno sketch dove si fa uso di blackface, la pratica di truccare un attore bianco per farlo sembrare nero. Manca quindi completamente all'appello il terzo episodio dello show, dove c'è lo sketch incriminato dal titolo Know Your Rights. Ma i due attori non ci stanno e reagiscono duramente sui social.

Better Call Saul: Bob Odenkirk in una scena della quarta stagione

La premessa: un uomo (interpretato dal co-protagonista e co-creatore David Cross) cerca ripetutamente di far arrabbiare un poliziotto al fine di poter documentare la violenza delle forze dell'ordine. Dopo numerosi tentativi falliti, egli decide di fingersi nero, il che manda su tutte le furie il poliziotto essendo egli di colore e porta al maltrattamento da parte di un collega bianco. Cross ha commentato la rimozione dell'episodio su Twitter, spiegando che l'obiettivo dello sketch era di sottolineare l'assurdità di certi comportamenti, e già ai tempi del debutto dello show, nel 2015, lui e il collega Bob Odenkirk avevano chiarito che non si trattava di un messaggio politico, dato che il personaggio merita di essere picchiato in quanto insopportabile.

Da Via col vento a Black Lives Matter: il razzismo nel cinema americano

13 Reasons Why: Dylan Minnette in una foto della serie

Negli ultimi giorni Netflix ha fatto parlare di sé per la rimozione, a seconda dei paesi, di diversi programmi comici contenenti elementi discutibili a livello razziale, tra cui Little Britain (i cui stessi creatori si sono più volte dichiarati pentiti di aver fatto sketch gratuitamente offensivi), sulla falsariga di quanto accaduto con Via col vento su HBO Max negli Stati Uniti. Il caso di With Bob and David è però leggermente diverso, poiché si tratta di una produzione originale Netflix e non del prodotto di terzi. Non è la prima volta che il servizio di streaming interviene su un Original: lo scorso anno, in seguito a proteste da parte di diverse associazioni, è stato alterato il finale della prima stagione di Tredici, rimuovendo la controversa scena del suicidio della protagonista.

David Cross e Bob Odenkirk, però non sono rimasti in silenzio, ma hanno espresso le loro lamentele via social rispetto alla mossa di Netflix difendendosi dalle accuse di razzismo. Cross scrive: "Sentite tutti, Netflix elimina il nostro sketch di With Bob & David per via del personaggio ridicolo e sciocco che interpreto truccandomi la faccia di nero a un certo punto. Volevo sottolineare l'assurdità... ecco, questa è la vostra ultima possibilità di capire il perché".

Hey all, Netflix is going to pull this sketch from With Bob & David because the ridiculous, foolish character I play puts on "black face" at one point. The point of this was to underscore the absurdity...well, here's your last chance to figure it outhttps://t.co/JkMBWS2wAR — david cross (@davidcrosss) June 15, 2020

Poco dopo arriva anche il commento di Bob Odenkirk che scrive: "Abbiamo soppesato ogni scelta che facevamo nel nostro show e il nostro scopo è sempre stato farvi ridere e riflettere, senza mai fare qualcosa di ovvio... incluso questo sketch. La nostra comicità riguarda sempre l'elemento umano, non ne abbiamo mai voluto fare una questione politica".