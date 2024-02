Bnkr44 a Sanremo 2024: chi sono i membri del colletivo musicale toscano

Bnkr44 saliranno sul palco di Sanremo 2024 per la prima volta come concorrenti il 6 febbraio, durante la prima serata del festival. Il collettivo musicale nella scorsa edizione della kermesse canora ha partecipato alla serata delle cover al fianco di Sethu. Ecco chi sono Bnkr44 e qual è la loro storia musicale.

Bnkr44: Origini e formazione

Il collettivo musicale italiano Bnkr44, pronunciato "Bunker Quarantaquattro", è stato formato a Empoli nel 2019. Originariamente, i sette membri, Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo, e Ghera, si sono riuniti nel Bunker, un luogo di ritrovo a Villanova, una frazione del comune di Empoli, gestito da Gherardo, il manager del gruppo.

Primi successi e contratto con Bomba Dischi

Nel 2019, i Bnkr44 iniziano a pubblicare i suoi brani su SoundCloud e successivamente firma un contratto con l'etichetta discografica Bomba Dischi. Il loro primo album, "44.deluxe", raccoglie le tracce pubblicate su SoundCloud e include una collaborazione con Lil Kvneki degli Psicologi.

Evoluzione musicale e collaborazioni

Nel corso degli anni successivi, i Bnkr44 continuano a crescere e ad evolversi, pubblicando il secondo progetto "Farsi male a noi va bene", seguito dalla riedizione "Farsi male a noi va bene 2.0" con collaborazioni con Tredici Pietro e Ariete. Partecipano anche allo Zecchino d'Oro 2021 come autori del brano "Auto rosa".

Partecipazione a eventi e tour

Nel 2022, il collettivo intraprende il suo primo tour ufficiale e partecipa al Wom Festival a Lucca. Nel 2023, si esibiscono al Festival di Sanremo, eseguendo una cover dei Baustelle con Sethu. Continuano a pubblicare singoli di successo come "Per non sentire la noia", "Guida spericolata" e "Mezzanotte".

Sanremo Giovani e successo a Sanremo

Selezionati per Sanremo Giovani 2023 con il brano "Effetti speciali", i Bnkr44 si guadagnano un posto al Festival di Sanremo 2024. Il nome del collettivo si lega al loro quartier generale, il Bunker, e al 4 aprile, giorno di nascita dello studio e del primo progetto musicale.

Ultime produzioni e collaborazioni

Il collettivo continua a sperimentare e a collaborare con artisti come Sick Luke, Tropico, La Sad e altri. Il loro secondo album, "Fuoristrada", è stato ben accolto dal pubblico e include singoli come "Scritto per te" e "Memoria".

i Bnkr44 Sanremo 2024

I Bnkr44 a Sanremo 2024 presentano "Governo punk" in pezzo che vuole raccontare chi sono e la provincia da cui provengono in modo non banale. Prima di cantare hanno un loro rito scaramantico: "Facciamo il cerchio delle scimmie, ci abbracciamo in circolo, come una squadra di calcio, e ci incitiamo a vicenda". La scaletta dell prima serata di Sanremo 2024.

Nella serata delle cover si esibiranno con Pino D'Angiò sulle note di "Ma quale idea", il brano più famoso del cantante partenopeo.