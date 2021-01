Blue Jeans e Kate & Ellie: in fase di sviluppo il reboot delle due serie

Blue Jeans - The Wonder Years e Kate & Ellie potrebbero presto avere un reboot: le due serie sono infatti alla base di due progetti di cui sono stati ordinati i pilot.

La prima potenziale serie è sviluppata per ABC, mentre la seconda per il network NBC.

La comedy degli anni '80 Blue Jeans - The Wonder Years è alla base di una nuova potenziale comedy sviluppata da Saldain Patterson (Dave), coinvolto come autore e produttore. Fred Savage, protagonista della versione originale, sarà regista e produttore in collaborazione con Lee Daniels e Marc Velez. Neal Marlens, creatore della serie originale, sarà coinvolto come consulente. La nuova versione della serie sarà ambientata alla fine degli anni '60 e avrà al centro una famiglia afroamericana appartenente al ceto medio che vive a Montgomery, Alabama, durante un periodo all'insegna dei tumulti sociali.

Il reboot di Kate & Allie, invece, sarà una versione aggiornata del racconto con al centro due migliori amiche che crescono i propri figli nella stessa casa. Le due donne sono come sorelle e, grazie al loro inconsueto accordo dimostrano che il romanticismo non è necessario per essere una donna di successo e una madre. Il pilot sarà scritto da Erica Oyama, coinvolta come produttrice in collaborazione con Nahnatchka Khan, Ben Silverman, Rodney Ferrell, Jen Carreras, Peter Principato, Brian Dobbins, Howard T. Owen s e Gregory Lipstone.