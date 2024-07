Cobra Kai: da Chozen Toguchi a Miguel Diaz, i 10 migliori personaggi della serie

Si sono finalmente alleati e ora sono pronti ad affrontare il mondo, insieme. Debutta su Netflix, la sesta ed ultima stagione di Cobra Kai. La tostissima serie tv che si svolge 30 anni dopo Karate Kid. Un gran finale composto, eccezionalmente, da 15 episodi (5 più del solito) spalmati in tre tempi: la seconda tranche il 25 novembre, mentre l'evento conclusivo approderà nel 2025 ma non si collegherà al nuovo film del franchise (in uscita il prossimo maggio). Sequel/spin-off della trilogia culto degli Anni 80, Cobra Kai ha debuttato in sordina su YouTube Premium nel 2018, diventando un autentico fenomeno pop dopo che il format è stato acquistato da Netflix.

Cobra Kai, i protagonisti in una scena della sesta stagione

Uscito al cinema 40 anni fa, il primo Karate Kid raccontava la storia del 17enne italoamericano Daniel LaRusso (Ralph Macchio) - trasferitosi dal New Jersey in California - e del suo incontro con il Mastro Miyagi (Pat Morita) che lo addestrerà alle arti marziali. Cobra Kai è il nome del dojo dove il bullo Johnny Lawrence (William Zabka) è stato forgiato a sangue, odio e karate. A metà tra Stranger Things e School of Rock, la serie ideata da Hayden Schlossberg e Jon Hurwitz è una parabola di redenzione che mixa action, teen movie e nostalgia.

Ma dove eravamo rimasti? Finalmente gli eterni nemici LaRusso e l'ex villan Lawrence si uniscono contro un rivale comune (lo spietato Terry Silver di Thomas Ian Griffith) per un unico obiettivo: vincere il Sekai Taikai, il campionato internazionale di karate. Nella competizione sono coinvolti anche il redivivo John Kreese (Martin Kove) e la fanatica sensei Kim Da-Eun (Alicia Hannah-Kim). Aspettando la resa dei conti, ecco la Top 10 dei migliori personaggi di Cobra Kai.

10. Amanda LaRusso (Courtney Henggeler)

Courtney Henggeler in una scena della serie

Moglie e madre devota, è la voce della ragione quando la rivalità tra suo marito Daniel e l'ex bullo Johnny Lawrence si riaccende. Anche se il suo personaggio non è fondamentale per la trama di Cobra Kai, ciò non significa che non sia essenziale per la serie nel suo complesso. Dopotutto, la signora LaRusso ha saputo tener testa a uno psicopatico come Terry Silver.

9. John Kreese (Martin Kove)

Martin Kove è John Kreese in Cobra Kai

Violento, manipolativo ed emotivamente immaturo. Tuttavia, la serie Netflix ha fatto un buon lavoro nel costruire il background su come sia diventato il villan che oggi è, senza danneggiare ciò che era stato fatto nei film originali. Veterano del Vietnam e sensei del dojo di karate degli anni '80, Cobra Kai, Kreese ha instillato la pericolosa filosofia di "nessuna pietà" nei suoi studenti, forgiando generazioni di bulli.

8. Chozen Toguchi (Yuji Okumoto)

Chozen Toguchi in Cobra Kai

Da antagonista principale in Karate Kid II a "signor Miyagi" di Cobra Kai. Chozen si riconcilia con Daniel, diventando la sua bussola morale e suo miglior alleato nella lotta in corso.

7. Robby Keene (Tanner Buchanan)

Cobra Kai 4: Tanner Buchanan, Peyton List e Martin Kove in una scena della quarta stagione

Il figlio ribelle di Johnny Lawrence ha iniziato il suo percorso come teenager problematico. Robby ha cambiato i suoi modi quando Daniel LaRusso è entrato nella sua vita. Ha imparato la disciplina del karate, l'accettazione di sé e il controllo della rabbia. Primo discepolo della nuova generazione del Miyagi-Do, il giovane ha avuto un flirt con la figlia del suo sensei, Sam. La rivalità in amore con il coetaneo Miguel lo ha risucchiato in una spirale d'odio. In seguito, ha fatto ammenda a cominciare da suo padre.

6. Eli "Falco" Moskowitz (Jacob Bertrand)

Cobra Kai 3: Jacob Bertrand nella terza stagione della serie

Più che un arco narrativo, Eli ci ha portato in una vera e propria montagna russa. L'amico di Miguel ha esordito come nerd bullizzato a causa del suo aspetto ma dopo l'ingresso nel Cobra Kai si è trasformato, a sua volta, in un bullo con tanto di makeover che comprendeva una cresta punk. Con il nuovo nome di "Falco", il teenager passa al lato oscuro e diventa rapidamente l'antagonista secondario della serie, fino alla recente redenzione.

5. Tory Nichols (Peyton List)

Peyton List è Tory Nichols

Tory ha avuto un arco narrativo molto dinamico che ha contribuito alla complessità del suo personaggio. Inizialmente introdotta come una teen-villan disposta a mettere a tappeto chiunque la facesse arrabbiare, abbiamo cominciato a empatizzare con lei per via del difficile contesto familiare. La sua forza e competitività la spingono spesso nella direzione sbagliata. Tuttavia, nell'ultima stagione si è rivelata un avversario leale.

4. Terry Silver (Thomas Ian Griffith)

Thomas Ian Griffith nei panni di Terry Silver

Principale antagonista di Karate Kid III - la Sfida Finale, è oggi quello da sconfiggere una volta per tutte. Terry Silver è cintura nera di malvagità. Degno erede dell'originale Cobra Kai che non ammette "nessuna pietà" per l'avversario. Carismatico ex alleato di John Kreese, è il migliore nemico di Daniel e Johnny. Per quanto sopra le righe (tanto da cringiare un po'), non possiamo negare di aver amato odiare questo sadico riccone dall'iconico codino.

3. Miguel Diaz (Xolo Maridueña)

Cobra Kai 3: Xolo Maridueña nella terza stagione della serie

A parte Johnny e LaRusso, Miguel è la vera star di Cobra Kai. Nella prima stagione, sostituisce Daniel-San come liceale bullizzato di Karate Kid ma l'arco narrativo della serie spin-off prenderà una direzione completamente nuova. La sua influenza su Johnny e il rapporto padre-figlio che sviluppavano è il motore pulsante dello show.

2. Daniel LaRusso (Ralph Macchio)

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

Non importa quanto grandi siano i personaggi Cobra Kai, è difficile battere quelli del film-madre. Come eroe della trilogia culto, Daniel LaRusso è stato a lungo amato e il suo rapporto con Mr. Miyagi è ancora il fondamento del franchise. Paradossalmente, la maggior parte dei fan della serie parteggiano per Johnny Lawrence.

1. Johnny Lawrence (William Zabka)

Cobra Kai: William Zabka in una foto della serie

L'ex cattivo di Karate Kid si prende la sua rivincita nel kimono nero di William Zabka. Una grossa percentuale di ciò che fa funzionare Cobra Kai, in cui altri spin-off nostalgici anno fallito, è proprio il personaggio di Lawrence. Imperfetto e irresistibilmente disadattato (perché ancorato agli Anni 80), Johnny è uno di noi. Dopotutto, "il paradiso non esiste per i migliori".