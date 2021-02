Blood Diamond - Diamanti di sangue: Leonardo DiCaprio e il "cameo" di sua madre e sua nonna nel film

In Blood Diamond - Diamanti di sangue è presente una sequenza in cui compaiono sullo schermo la madre e la nonna di Leonardo DiCaprio.

In una scena di Blood Diamond - Diamanti di sangue è presente una sorta di "cameo" della madre e della nonna materna di Leonardo DiCaprio: le due donne avevano manifestato il loro interesse nell'apparire sullo schermo al fianco di Leo e furono accontentate da Edward Zwick, regista della pellicola.

DiCaprio in una scena del film Blood Diamond - Diamanti di sangue

La scena in questione ha luogo quando Danny Archer, il personaggio interpretato da DiCaprio, arriva in Sud Africa per la prima volta: ci sono due donne in piedi davanti all'aeroporto e lui passa accanto a loro pensieroso senza neanche degnarle di uno sguardo.

Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, con critiche incentrate principalmente sulla sceneggiatura mentre le interpretazioni di DiCaprio e Djimon Hounsou hanno ricevuto innumerevoli elogi. La pellicola ha incassato 171 milioni di dollari e ha ricevuto cinque nomination all'Oscar, tra cui il miglior attore per DiCaprio e il miglior attore non protagonista per Hounsou.

DiCaprio in una scena del film Blood Diamond - Diamanti di sangue

Su Rotten Tomatoes ha un indice di gradimento del 63% sulla base delle recensioni di 217 critici, con un punteggio medio di 6,35 / 10. Il consenso critico del sito afferma: "Blood Diamond - Diamanti di sangue supera la pessima narrazione con i suoi dialoghi pungenti e le incredibili performance dei protagonisti".