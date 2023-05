Blood & Gold, su Netflix in streaming da oggi

Blood & Gold, il film tedesco ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 26 maggio 2023 per tutti gli utenti.

Blood & Gold, il film tedesco ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 26 maggio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Primavera 1945. Blood & Gold è ambientato negli ultimi giorni della Seconda guerra mondiale e racconta la storia del disertore tedesco Heinrich (Robert Maaser), della giovane e coraggiosa contadina Elsa (Marie Hacke) e di un gruppo di nazisti. Mentre torna a casa dal fronte per ritrovare la figlia, Heinrich si imbatte in un'agguerrita squadra di SS. Dopo essere stato appeso a un albero dal loro leader (Alexander Scheer), viene salvato all'ultimo momento da Elsa che lo nasconde nella sua fattoria.

Intanto le SS si mettono alla ricerca di un tesoro degli ebrei in un villaggio vicino, scontrandosi con i seccati abitanti che vogliono tenersi il bottino. Presto Heinrich ed Elsa restano coinvolti loro malgrado in questa adrenalinica caccia all'oro, che culmina in una sanguinosa resa dei conti nella chiesa locale. Alla regia Peter Thorwarth, sceneggiatore de L'onda, mentre nel cast troviamo Robert Maaser, Marie Hacke, Alexander Scheer, Roy McCrerey, Florian Schmidtke, Petra Zieser, Stephan Grossmann, Juri Senft, Jared Lorenzo e Tomas Karel.