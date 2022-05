Blocco 181: la prima in-house production Sky Studios per l'Italia, dal 20 maggio su Sky e NOW

Blocco 181, la nuova serie Sky Original, è una favola metropolitana a tinte dark, nonché la prima in-house Sky Studios italiana, che debutterà il 20 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Che cosa aspettarsi? Amore e crime al ritmo sudato di rap e reggaeton, in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale.

Blocco 181: una foto di scena

Gli otto episodi della prima stagione della serie, ambientati tra le comunità multietniche della Milano di oggi, saranno diretti da Giuseppe Capotondi (Suburra - La serie, La Doppia Ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, Doc - Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, e vedranno il debutto del pioniere del rap italiano Salmo nel ruolo di supervisore musicale, produttore creativo e attore.

Protagonisti della serie tre giovani e talentuosi attori: Laura Osma (El Chapo), Alessandro Piavani (Blanca, La Mafia Uccide Solo d'Estate - La serie) e Andrea Dodero (The Good Mothers, Non Odiare, L'Allieva). A legare i loro personaggi una storia d'amore inattesa e attualissima, in una Milano le cui torride periferie sono terreno di conquista per bande in guerra per il potere, sullo sfondo del "Blocco", un imponente complesso edilizio ai margini della città. Un legame anomalo e libero, il loro, che sfiderà le regole dell'appartenenza dei tre ragazzi e attraverso cui provare a scalare insieme quei ranghi del traffico di droga che prima avevano sempre subito.

Blocco 181: il cast in una foto promozionale

La sinossi di Blocco 181, una produzione Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film, recita: "Il Blocco 181 è quello che Milano non dà a vedere. Un fazzoletto di periferia abbarbicato su un alveare di appartamenti abusivi e terreno quotidiano di sguardi truci e sospetti. Da un lato ci sono i ragazzi del Blocco, che proteggono lo spaccio organizzato di cocaina. Dall'altro lato i pandilleros della Misa, tatuati, famelici e pronti a dare la vita per la loro gang. Tra pistole e colpi di machete si fa spazio però l'amore di un triangolo intimo e passionale. Ci sono Bea, sensuale e indomita pandillera, Ludo, borghese festaiolo dalla faccia pulita e Mahdi, tenebroso e protettivo ragazzo del Blocco. La loro relazione è sesso, amicizia e appartenenza reciproca a una nuova famiglia. Quella che li porterà a scalare insieme le gerarchie del sistema criminale, lungo lo scontro tra Blocco e latinos."