Bliss: il trailer del film con Owen Wilson e Salma Hayek

Bliss è il nuovo film con Owen Wilson e Salma Hayek di cui Amazon Prime Video ha condiviso il trailer ufficiale.

Il video promozionale del lungometraggio, in arrivo in streaming il 5 febbraio 2021, mostra il protagonista alle prese con qualche problema e situazioni al limite del sovrannaturale. L'uomo scopre così qualcosa che gli stravolgerà la vita.

Mike Cahill ((Another Earth) è il regista di Bliss che ha al centro un uomo da poco divorziato, Greg (Owen Wilson), la cui vita sta andando in pezzi e che incontra Isabel (Salma Hayek), una donna che vive senza fissa dimora ed è convinta che il mondo intorno a loro non sia reale.

Isabel è sicura di vivere in una simulazione dalle caratteristiche completamente diverse dalla realtà. Greg scopre così che forse c'è qualcosa di vero nelle teorie della sua amica.

Nel cast del lungometraggio ci sono anche Madeline Zima (Heroes), Deron Horton, Jorge Lendeborg Jr. (Love Simon), Joshua Leonard (The Blair Witch Project), Nesta Cooper (The Edge of Seventeen), Steve Zissis (Her) e Dayne Catalano.

La sceneggiatura è firmata da Cahill mentre nel team della produzione ci sono anche James D. Stern e Lucas Smith.