Blindspotting: Starz annuncia la seconda stagione

STARZPLAY, il servizio di streaming premium internazionale di STARZ, ha annunciato oggi che Blindspotting, l'elettrizzante serie dramedy che ha debuttato con successo di critica, è stata rinnovata per una seconda stagione.

Blindspotting: Helen hunt in un'immagine della serie

Con il 100% delle recensioni positive su Rotten Tomatoes, la serie, con episodi della durata di mezz'ora, è prodotta da Rafael Casal e Daveed Diggs, con il primo che è anche showrunner e che torna ad interpretare il ruolo di Miles.

"Il talento artistico e la creatività che Rafael, Daveed e l'intero team di Blindspotting hanno riversato nella serie hanno portato il genere della commedia a un nuovo livello e non vedo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per la seconda stagione", ha detto Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ. "La serie ha meritato il plauso della critica ed è un meraviglioso esempio della nostra scelta di programmazione incentrata su storie uniche e autentiche di donne, sulle donne e per le donne e per il pubblico meno rappresentato".

Dicono i produttori esecutivi Rafael Casal e Daveed Diggs: "Siamo sopraffatti dalle dimostrazioni di amore per la seconda stagione e abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi per creare il prossimo capitolo di questa storia ambientata Oakland. Siamo così entusiasti di dare vita alla prossima stagione con l'incredibile abilità artistica del nostro cast e della troupe e con i nostri partner STARZ e Lionsgate. Hanno fatto la follia di darci più spazio e quindi bentornati all'inferno!"

La serie - che si è già inserita in una dozzina di liste dei best of 2021 degli Stati Uniti - è interpretata dalla vincitrice dell'Emmy Award Jasmine Cephas Jones, l'artista musicale Benjamin Turner, Atticus Woodward, Jaylen Barron, Candace-Nicholas Lippman e la vincitrice Oscar e dell'Emmy Award Helen Hunt.

Jess Wu Calder e Keith Calder di Snoot Entertainment sono produttori esecutivi insieme a Rafael Casal e Daveed Diggs. In qualità di produttori esecutivi ci sono anche Emily Gerson Saines, Ken Lee e Tim Palen di Barnyard Projects. Il vicepresidente senior della programmazione originale Kathryn Tyus-Adair è l'esecutivo che supervisiona Blindspotting per conto di STARZ. Maggie Leung e Claire Wendlandt sono le esecutive che supervisionano la serie per conto di Lionsgate.

La prima stagione di Blindspotting riprende la narrazione sei mesi dopo la scena finale dell'omonimo film ed è incentrata sulla protagonista Ashley che vive una vita borghese a Oakland fino a quando il suo compagno Miles viene improvvisamente incarcerato. Ashley si ritrova sola ad affrontare una crisi esistenziale, che sfocia tra l'isteria e la comicità quando è costretta ad andare a vivere con la madre e la sorella di lui.