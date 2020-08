Blindness - Cecità: la reazione di José Saramago al film tratto dal suo libro

Il regista di Blindness - Cecità volò fino a Lisbona per mostrare il film a José Saramago, che in quel momento non godeva di ottima salute, e la sua reazione fu straordinaria.

José Saramago, l'autore del romanzo su cui è basato Blindness - Cecità, voleva assistere alla premiere del film al Festival di Cannes ma i suoi medici non gli permisero di viaggiare a causa dei suoi problemi di salute, quindi Fernando Meirelles, il regista, volò a Lisbona, in Portogallo, per mostrargli il film.

Julianne Moore e Mark Ruffalo in una scena del film Blindness - Cecità

Saramago alla fine della proiezione era entusiasta della pellicola, emozionato ed in preda alla commozione. Pianse, in seguito, e disse a Meirelles che guardare il film lo aveva reso felice come il giorno in cui aveva finito di scrivere il libro, opera che lo scrittore considerava il suo capolavoro.

Mark Ruffalo e Julianne Moore in una scena del film Blindness - Cecità

Per Meirelles è stata dura ottenere i diritti del romanzo di Saramago, libro dal quale è tratto questo film. L'autore, inizialmente, era restio a concederli temendo che i temi trattati, brutalità, violenza e stupri, potessero finire "nelle mani sbagliate".

Il produttore canadese Niv Fichman e lo sceneggiatore di Blindness - Cecità riuscirono in seguito a vincere le resistenze dello scrittore portoghese che però pose precise condizioni riguardo al fatto che non si sarebbe dovuto specificare in quale paese si svolgesse la vicenda.